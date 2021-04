Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (130/2021) Sechs Bienenvölker von Unbekannten angezündet - Polizei Osterode ermittelt

Bild-Infos

Download

Göttingen (ots)

Gemeinde Bad Grund, Ortsteil Willensen, Fissekenstraße Nacht zu Freitag, 9. April 2021

WILLENSEN (jk) - In Willensen (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag (09.04.21) sechs Bienenvölker in Brand gesetzt. Die Tat ereignete sich auf einem Waldgrundstück in der Verlängerung der Fissekenstraße. Durch das Feuer wurde auch die Balkenkonstruktion, auf der die Styroporkästen mit den Bienenvölkern befestigt waren, beschädigt. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens ist noch unbekannt. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Osterode unter Telefon 05522/5080 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell