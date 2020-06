Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (196/2020) Einbruch in Einfamilienhaus in Elliehausen

Göttingen (ots)

Göttingen, Ortsteil Elliehausen, Südring Samstag, 30. Mai 2020, gegen 00.30 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Durch die aufgebrochene Kellertür sind Unbekannte am Samstag (30.05.2020) gegen 00.30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Südring in Elliehausen eingedrungen. Die Täter flüchteten mit ca. 100 Euro Bargeld.

Die schlafende Hausbewohnerin wurde eigenen Angaben zufolge durch Geräusche im Schlafzimmer wach und konnte zwei unbekannte Männer sehen, die augenscheinlich gerade ihren Schrank nach Diebesgut durchsuchten. Als die Eindringlinge dies bemerkten, ergriffen sie die Flucht.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Personen oder fremde Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich bei der Polizei in Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.

