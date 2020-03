Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (105/2020) Zwei beschädigte Fahrzeuge in der Burgstraße in Hann. Münden

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Burgstraße in der Zeit zwischen Freitag, 06. März 2020, gegen 15.30 Uhr und Samstag, 07. März 2020, gegen 07.15 Uhr

HANN. MÜNDEN (mb) - Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in der Burgstraße in Hann. Münden die Außenspiegel an zwei geparkten Fahrzeugen beschädigt:

An einem schwarzen VW Transporter wurde der komplette rechte Außenspiegel an der Spiegelhalterung abgebrochen und an einem, nur wenige Meter entfernt geparkten, schwarzen Seat Leon wurde der Gehäusedeckel des linken Außenspiegels zerstört.

Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitagnachmittag (06.03.2020) und Samstagmorgen (07.03.2020). Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeikommissariat Hann. Münden unter Telefon 05541/951-0.

