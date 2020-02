Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: ( 61

2020 ) Vollsperrung der BAB A 7 ab AS Lutterberg in Fahrtrichtung Süden ( 60

2020 ) --> Folgemeldung <--

Göttingen (ots)

Aufgrund intensiver Bergungs- und Reinigungsarbeiten muss die BAB weiterhin ab AS Lutterberg in Fahrtrichtung Süden vollgesperrt bleiben, der auflaufende Verkehr wird noch immer auf die bekannten Umleitungsstrecken abgeleitet; laut Angabe der Autobahnmeisterei Göttingen werden die Arbeiten noch ca. 90 Minuten in Anspruch nehmen. Die ortskundigen Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Autobahnpolizei Göttingen bittet um Verständnis und wünscht weiterhin eine gute und sichere Weiterfahrt. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Einsatz-& Streifendienst Autobahnpolizei

Alte Landstraße 1

37124 Rosdorf

Telefon: 0551/491-6515



eingestellt für die

Polizeiinspektion Göttingen

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell