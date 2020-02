Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (60/2020) Aktuelle Vollsperrung der BAB A 7 ab AS Lutterberg in Fahrtrichtung Süden

Göttingen (ots)

Aufgrund eines LKW-Unfalls auf der BAB A 7 zwischen den AS Lutterberg und Kassel-Ost musste die Fahrbahn aktuell in südliche Fahrtrichtung vollgesperrt werden. Der auflaufende Verkehr in Richtung Kassel wird an der AS Lutterberg von der Autobahn auf die ausgewiesenen Umleitungsstrecken abgeleitet. BITTE BEACHTEN SIE IM STAU DIE GEWÄHRLEISTUNG EINER RETTUNGSGASSE !

Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Es wird nachberichtet.

Eine gute und sichere Fahrt wünscht die Autobahnpolizei Göttingen

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Einsatz-& Streifendienst Autobahnpolizei

Alte Landstraße 1

37124 Rosdorf

Telefon: 0551/491-6515



eingestellt für die

Polizeiinspektion Göttingen

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell