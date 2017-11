POL-GÖ: (671/2017) Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld aus Einfamilienhaus in Duderstadt

Göttingen (ots) - Duderstadt, Thomasberg Dienstag, 14. November 2017, in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 12.30 Uhr

DUDERSTADT (jan) - Aus einem Einfamilienhaus in der Straße "Thomasberg" in Duderstadt (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte am Dienstagvormittag (14.11.17) bei einem Einbruch Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeutet.

In der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 12.30 Uhr drangen die Täter durch eine gewaltsam geöffnete Tür auf der Rückseite des Gebäudes in das Haus ein. In den Räumen durchsuchten die Einbrecher Schränke und Kommoden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Duderstadt unter Telefon 05527/98010 entgegen.

