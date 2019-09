Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Gemeinsame Pressemeldung: Dritter Jahrgang schließt interkommunale Ausbildung zum Brandmeister*in ab

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Recklinghausen (ots)

30 Brandmeisteranwärter und eine Brandmeisteranwärterin der Feuerwehren aus Castrop-Rauxel, Dorsten, Marl, Recklinghausen und der Werkfeuerwehr RÜTGERS haben die interkommunale Ausbildung zum/zur Brandmeister*in der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen erfolgreich abgeschlossen.

Aufgrund der Größe wurden die angehenden Brandmeister*in zu Beginn ihrer Ausbildung im April 2018 in zwei Gruppen aufgeteilt, die jeweils federführend von den Feuerwehren Dorsten und Recklinghausen ausgebildet wurden. Am Freitag, 27. September, wurden sie offiziell im Rahmen einer Feierstunde in der Feuer- und Rettungswache Marl zu/zur Brandmeistern*in ernannt.

18 Monate lang hatten die Brandmeisteranwärter*in das Handwerk der Feuerwehr erlernt: Brände bekämpfen, Menschen bei Unfällen aus Fahrzeugen befreien, den Umgang mit gefährlichen Stoffen und Gütern, Staatsbürgerkunde - und natürlich Leben retten. Neben diesen und vielen weiteren Ausbildungsinhalten absolvierten sie außerdem die Ausbildung zum/zur Rettungssanitäter*in, haben den LKW-Führerschein gemacht und Praktika im Wachalltag ihrer jeweiligen Feuerwehr absolviert.

In der letzten Woche standen dann praktische, schriftliche und mündliche Prüfungen an. Das umfangreiche, erlernte Wissen ist in der Prüfungswoche noch einmal komplett abgefragt worden. "Gerade eben, weil die Ausbildung zum/zur Brandmeister*in eine anspruchsvolle Ausbildung ist, freuen wir uns über den erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs", so Stefan Lemke, der bei der Feuerwehr Recklinghausen als Ausbildungsleiter fungierte und sein Pendant bei der Feuerwehr Dorsten Bernd Westhoff gemeinsam. Unterstützung gab es von einem Team aus Ausbildern der beteiligten Städte.

"Es freut uns sehr, dass unsere Feuerwehren bei der Ausbildung erfolgreich an einem Strang ziehen. Die kreisweite Zusammenarbeit erleichtert die Organisation der Ausbildung, bündelt das Fachwissen und die Kompetenz unserer Feuerwehren und verringert die Belastung der einzelnen Feuerwehr-Standorte während der Ausbildungszeit", so der gemeinsame Tenor der Bürgermeister aus Marl, Werner Arndt und Recklinghausen, Christoph Tesche sowie des Beigeordneten aus Castrop-Rauxel, Michael Eckhardt. "Davon profitieren alle Feuerwehren gemeinsam."

Im April dieses Jahres ging die interkommunale Ausbildung der Feuerwehren unterdessen bereits in die vierte Runde. Auch hier sind die Feuerwehren Dorsten und Recklinghausen federführend und koordinieren die Ausbildung. "Während sich der vierte Jahrgang gerade in der Rettungssanitäter-Ausbildung befindet, sind die Feuerwehren im Kreis Recklinghausen auch schon in der Auswahlphase für den nächsten, dann fünften Jahrgang von Brandmeisteranwärtern*innen in der interkommunalen Ausbildung, welche dann im April 2020 ihre Ausbildung starten," berichtet der Leiter der Feuerwehr Recklinghausen, Thorsten Schild.

Anbei die Namen der erfolgreichen Absolventen:

Lehrgangsgruppe Feuerwehr Dorsten:

Baumgart, Kevin, Feuerwehr Dorsten Kühnel, Kevin, Feuerwehr Castrop-Rauxel Gotink, Kevin, Feuerwehr Dorsten Glembotzki, Alexander, Feuerwehr Marl Guse, Giulia, Feuerwehr Dorsten Lelgemann, Felix, Feuerwehr Marl Lindemann, Niklas, Feuerwehr Castrop-Rauxel Nolsen, David, Feuerwehr Castrop-Rauxel Nowak, Stefan, Feuerwehr Dorsten Träpper, Sven, Feuerwehr Castrop-Rauxel Trappmann, Nils, Feuerwehr Castrop-Rauxel Trockel, Eike, Feuerwehr Dorsten Unverzagt, Christopher, Feuerwehr Castrop-Rauxel Volmerg, Simon, Feuerwehr Castrop-Rauxel Waltering, Philipp, Feuerwehr Castrop-Rauxel Weber, Maximilian, Feuerwehr Castrop-Rauxel

Lehrgangsgruppe Feuerwehr Recklinghausen:

Dewitz, Richard Jörg, Feuerwehr Marl Dreyer, Christian, Feuerwehr Recklinghausen Gausemeier, Marcel, Feuerwehr Castrop-Rauxel Hennig, Markus, Feuerwehr Castrop-Rauxel Hülsmann, Dennis, Feuerwehr Castrop-Rauxel Kostede, Lars, Feuerwehr Castrop-Rauxel Lennertz, Patrick, Feuerwehr Marl Merten, Rico, Feuerwehr Castrop-Rauxel Owieszek, Nils, Feuerwehr Castrop-Rauxel Plempe, David, Feuerwehr Castrop-Rauxel Schmolinski, Matthias, Werkfeuerwehr Rütgers Schreibing, David, Feuerwehr Castrop-Rauxel Urban, Felix, Werkfeuerwehr Rütgers Wilke, Philip, Feuerwehr Castrop-Rauxel Wrobel, Jonas, Feuerwehr Recklinghausen

Feuerwehr Recklinghausen

Pressesprecher

Christian Schell

Telefon: 02361-30699 1206

Telefon: 02361-30699 1120 (Wachabteilungsleiter, außerhalb der

Bürozeiten)

Mobil: 01525-9180490

E-Mail: christian.schell@feuerwehr-recklinghausen.de

http://www.feuerwehr-recklinghausen.de/

Original-Content von: Feuerwehr Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell