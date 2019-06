Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Leinen von Segelyacht im Hafen gekappt

Stade (ots)

Zeugen gesucht! Unbekannte Täter haben zwischen den frühen Abendstunden des 30.05.2019 (Vatertag) und dem Vormittag des Folgetages, im Yachthafen des Altländer Yachtclubs an der Hahnhöfer Nebenelbe, die Festmacherleinen einer Segelyacht durchtrennt. Die Segelyacht vom Typ "Dehler 33 cruising" treibt daraufhin von ihrem Liegeplatz an der Steganlage aus dem Hafen heraus, vertreibt über die Hahnhöfer Nebenelbe und läuft schließlich im Uferbereich vor der Elbinsel Hanskalbsand auf Grund. Ein Mitglied des Yachtclubs entdeckt die Yacht trockengefallen vor der Elbinsel und informiert den Eigner. Dieser kann seine Yacht bei Hochwasser selbständig bergen und in den Heimathafen verholen. Größere Schäden an der Segelyacht konnten bisher nicht festgestellt werden. Zeugen die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Wasserschutzpolizei Stade (Tel.: 04141-102820) zu melden.

