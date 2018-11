WSPI-OLD: Schiffskollision auf der Ems bei Weener

Oldenburg (ots) - Am Dienstag, 27.11.2018, gegen 16.00 Uhr, kam es auf der SeeSchStr Ems, in Höhe Weener, zu einer Kollision zwischen einem ndl. Binnenschiff und einem dort arbeitendem dt. Peilschiff. Dabei kam es an beiden Fahrzeugen zu Beschädigungen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Umwelt wurde nicht beeinträchtigt. Beide Fahrzeuge konnten aus eigener Kraft den Hafen Emden anlaufen. Dort erfolgte eine Unfallaufnahme durch Beamte der Wasserschutzpolizei Emden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

