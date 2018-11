WSPI-OLD: Binnenschiffer widersetzt sich Weiterfahrverbot

Oldenburg (ots) - Am Sonnabend, den 24. November befuhr ein mit umweltgefährdenden Stoffen beladenes Binnenschiff die Emsmündung in Richtung Niederlande. Der deutsche Schiffsführer hatte es zuvor unterlassen für den Streckenabschnitt den erforderlichen Lotsen anzufordern. Im Zuge seiner Anmeldung bei der Verkehrszentrale Ems wurde er erstmals auf sein Fehlverhalten hingewiesen. Beamte der Wasserschutzpolizei in Emden stiegen anschließend während der Passage auf das Tankschiff über. Die durchgeführte Kontrolle bestätigte schließlich den anfänglichen Verdacht und es wurde ein Weiterfahrverbot ausgesprochen. Der Schiffsführer des Tankschiffes kam dieser Verfügung jedoch nicht nach und setzte die Fahrt eigenmächtig fort. Gegen ihn wird jetzt in mehreren Ordnungswidrigkeitenverfahren ermittelt.

i. A. Abbenseth, PHK

Rückfragen bitte an:



Wasserschutzpolizeiinspektion

WSPSt. Emden

Telefon: 04921/ 90333-115

E-Mail: esd@wspst-emden.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell