FFW Schiffdorf: Lagerfeuer löst Feuerwehreinsatz aus

Schiffdorf - Sellstedt (ots)

Die Ortswehren Sellstedt und Schiffdorf wurden am 07.05.2020 um 20:30 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung in die Schiffdorfer Straße in Sellstedt alarmiert. Die ersten Einsatzkräfte konnte bereits auf Anfahrt die gemeldete Rauchsäule erkennen. Bei Ankunft der Ortswehr Sellstedt stellte sich heraus, dass ein Landwirt ein größeres Lagerfeuer auf seinem Grundstück gemacht hatte. Mehrere Beamte der Polizei Schiffdorf waren bereits vor Ort. Der Landwirt versuchte mit seinem Radlader das Feuer auseinander zu ziehen, dies wurde auf Anweisung der Polizei beendet. Ein Atemschutztrupp der Ortswehr Sellstedt löschte mit dem Schnellangriff das Feuer. Die Feuerwehr Schiffdorf konnte nach Erkundung des Einsatzleiters die Einsatzstelle wieder verlassen. Der Einsatz wurde nach den Aufräumarbeiten um 21:30Uhr beendet.

