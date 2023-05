Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Kellerbrand am Kostenberg

Velbert (ots)

In den frühen Morgenstunden des 06.Mai 2023 wurden die hauptamtliche Wache sowie die ehrenamtlichen Löschzüge aus Velbert-Mitte gegen 01:20 Uhr zu einem Kellerbrand in ein Hochhaus am Kostenberg alarmiert.

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle drang bereits dichter Rauch aus den Kellerräumen.

Daraufhin wurde unmittelbar ein erster Trupp mit einem Strahlrohr unter Atemschutz zur Brandbekämpfung und Menschenrettung in den betroffenen Kellerraum entsendet.

Zwei weitere Trupps unter Atemschutz kontrollierten nebenliegende Kellerräume sowie den leicht verrauchten Treppenraum, der effektiv mit einem Akkulüfter entraucht werden konnte.

Der Brand war nach ca. 60 Minuten vollständig gelöscht.

In der Frühphase des Einsatzes stellten die Einsatzkräfte fest, dass bereits vor deren Eintreffen ein im Haus wohnender ehrenamtlicher Feuerwehrmann einen Pulverlöscher durch ein Kellerfenster in den betroffenen Kellerraum abgeblasen hatte. Dadurch konnte ein weitere Brandausbreitung verhindert werden.

Insgesamt wurden zwei Personen durch Brandrauch verletzt und in ein Krankenhaus transportiert.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Der #EinsatzfürVelbert mit rund 35 Einsatzkräften der hauptamtlichen Wache, der Löschzüge Velbert Mitte und des Rettungsdienstes der Stadt Velbert sowie der Polizei Velbert war nach rund zwei Stunden beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Velbert, übermittelt durch news aktuell