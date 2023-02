POL-WI-KvD: Rücknahme der Vermisstenmeldung einer 76-jährigen Seniorin

Wiesbaden (ots) - 1. Körperverletzung, Wiesbaden, Wilhelmstraße, Sonntag, 26.02.2023, 00:05 Uhr (am) In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es vor einem Hotel in der Wilhelmstraße zu einer Körperverletzung durch einen Hotelgast. Nachdem sich eine 38-jährige Wiesbadenerin in der Bar des Hotels mit dem Personal ...

