Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Paketzusteller beraubt +++ Mülltonnenbrand +++ Randalierer in der Walramstraße +++ Gemeinsam Sicheres Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

1.Paket geraubt,

Wiesbaden, Römerberg, Samstag, 07.05.2022, 11:30 Uhr

(js) Am Samstagmittag wurde einem Paketzusteller in der Straße Römerberg ein Paket entrissen. Gegen 11:30 Uhr sprachen zwei männliche Personen zunächst den Mitarbeiter eines Paketdienstes unter einem Vorwand an. Die noch unbekannten Täter verlangten ein auszulieferndes Paket, da dies für sie bestimmt sei. Als die Herausgabe verweigert wurde, griffen die Personen den Paketboten an und entrissen ihm das Paket. Die beiden Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Die erste Person wird als etwa 25 Jahre, ca. 1,75 m groß, schlanke Statur, schulterlanges dunkles Haar, dünner Schnauzbart, bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen T-Shirt beschrieben. Der zweite Täter konnte als etwa 30 Jahre, ca. 1,75 m groß, schlank, kurze blonde/rötliche Haare, ebenfalls bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen T-Shirt beschrieben werden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Nummer 0611/345-0 entgegen.

2.Mülltonne abgebrannt,

Wiesbaden, Presberger Straße, Samstag, 07.05.2022, 11:15 Uhr

(js) Am Samstagmittag brannte in der Presberger Straße eine Großraummülltonne. Aus bislang unbekannten Gründen geriet die Mülltonne in Brand, konnte aber durch die hinzugerufene Feuerwehr zeitnah gelöscht werden. Durch die Hitzeentwicklung wurde die Tonne leicht beschädigt, konnte aber durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr weiterhin genutzt werden. Personen, die Hinweise zur Brandursache geben können, werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter 0611/345-0 in Verbindung zu setzen.

3.Randalierer in der Walramstraße,

Wiesbaden, Walramstraße, Samstag, 07.05.2022, 16:40 Uhr

(wo) In der Walramstraße kam es am Samstagnachmittag zwischen zwei Wiesbadenern zu einer handfesten Auseinandersetzung bei der sich ein 43-Jähriger verletzte.

Der stark alkoholisierte 43-jährige Wiesbadener versuchte gegen 16:40 Uhr zunächst grundlos mit einem Baustellenschild die Scheibe eines Cafés zu beschädigen. Als ein 22-jähriger Mitarbeiter diesen davon abhalten wollte, wurde er von dem 43-Jährigen angegriffen. Der Angestellte setzte sich daraufhin mit einem Faustschlag zur Wehr wodurch der Angreifer zu Boden fiel und sich dabei verletzte. Anschließend flüchtete er vom Tatort und konnte durch eine eingesetzte Streife im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen gestellt werden. Zu einer Beschädigung an dem Café kam es aufgrund des beherzten Eingreifens des 22-Jährigen nicht.

Das 1.Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

4.Gemeinsam Sicheres Wiesbaden,

Stadtgebiet Wiesbaden, Samstag, 07.05.2022, 19:00 Uhr bis Sonntag, 08.05.2022, 03:20 Uhr

(wo) Von Freitagabend bis Samstagnacht führten Kräfte der Stadtpolizei und der Polizeidirektion Wiesbaden gemeinsame Kontrollen in der Wiesbadener Innenstadt durch. Im Rahmen des von Stadt und Polizei gemeinsam initiierten und umgesetzten Programms "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden" finden diese Kontrollen regelmäßig statt. Die Kontrollschwerpunkte wurden im Bereich der Innenstadt, der Parkanlage "Warmer Damm", am Schlachthof, Reisinger Anlage und im Schelmengraben beim ehemaligen Einkaufszentrum gelegt. Zudem wurde die Einhaltung der seit 01. Januar 2019 geltende Waffenverbotszone überprüft. Aufgrund des schönen Wetters war die Innenstadt und das Schlachthofgelände gut besucht. Insgesamt konnten 25 Personen kontrolliert werden. Stadt und Polizei werden weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent, sowie für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar, sein.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell