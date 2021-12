Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Frau bei Busunfall verletzt+++

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring / Bahnhofstraße, Donnerstag, 09.12.2021, 17:05 Uhr

(ds)Am späten Donnerstagnachmittag wurde eine Frau bei einem Verkehrsunfall mit einem Bus verletzt. Der Linienbus befuhr gegen 17:05 Uhr den Kaiser-Friedrich-Ring aus Richtung Friedrich-Ebert-Allee kommend und wollte nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei übersah die 54-jährige Busfahrerin eine 19-jährige Fußgängerin, die außerhalb der Fußgängerfurt die Bahnhofstraße aus Richtung Reisinger-Anlage in Richtung Adolfsallee überqueren wollte. Die Ampel zeigte sowohl für den Linienbus als auch für Fußgänger Grünlicht. Durch den Zusammenstoß fiel die 19-Jährige zu Boden und verletzte sich dabei. Sie wurde durch einen Rettungswagen zur Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Die Bahnhofstraße wurde für die Unfallaufnahme im Bereich der Unfallstelle für ca. 30 Minuten stadteinwärts gesperrt. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611 / 345-2140 in Verbindung zu setzen.

