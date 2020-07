Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Drei Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Wiesbaden (ots)

Drei Verletzte und hohen Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Freitagabend auf der Kreuzung Klarenthaler Straße Ecke Dotzheimer Straße. Gegen 19.50 Uhr befuhr ein mit zwei Personen aus Wiesbaden besetzter PKW die Klarenthaler Straße in Richtung Ringkirche und wollte die ampelgeregelte Kreuzung zur Dotzheimer Straße überqueren. Die Ampel schaltete im Moment des Überquerens von Grün auf Gelb. Auf Höhe der Kreuzung kollidierte der PKW mit einem entgegenkommenden PKW, dessen 56-jähriger Fahrer aus Wiesbaden nach links in die Dotzheimer Straße abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß wurden alle drei Beteiligten verletzt. Der Fahrer des verursachenden PKW wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und musste in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem er von der Feuerwehr aus dem beschädigten Auto geborgen werden musste. Die 28- und 27- jährigen Insassen des weiteren PKW wurden mittelschwer beziehungsweise leicht verletzt und bedurften ärztlicher Behandlung. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle für etwa eine Stunde gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Knauf, PHK & KvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Wiesbaden

Kommissar vom Dienst



Telefon: (0611) 345-2132

E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell