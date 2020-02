Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Pressemeldung der PD Wiesbaden vom 03.02.2020 Brand einer Sattelzugmaschine

Wiesbaden (ots)

Ort: Wiesbaden, Breckenheimer Weg Zeit: Montag, 03.02.20, gegen 14.45 Uhr

Am Montag wurde im Bereich Breckenheimer Weg in Wiesbaden gegen 14.45 Uhr eine brennende Sattelzugmaschine entdeckt und Rettungskräfte über Notruf verständigt. Das Fahrzeug stand im Vollbrand und wurde von der Feuerwehr gelöscht. Der LKW-Fahrer konnte im Bereich einer Tankstelle an der A66 durch die Polizei angetroffen werden. Die Sattelzugmaschine wurde abgeschleppt. Da auch eine vorsätzliche Inbrandsetzung nicht auszuschließen ist, haben Brandursachenermittler der Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen.

Gefertigt: A. Klein, PHK und KvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Wiesbaden

Kommissar vom Dienst



Telefon: (0611) 345-2132

E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell