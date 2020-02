Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Pressemeldung der PD Wiesbaden vom 02.02.2020 Verkehrsunfall mit 8 Beteiligten Körperverletzung in Diskothek Wohnungseinbruch PKW gestohlen

Wiesbaden (ots)

Verkehrsunfall mit 8 Beteiligten Ort: Wiesbaden, Sonnenberger Straße 35 Zeit: Samstag, 01.02.20, 23.30 Uhr

Am Samstagabend gegen 23.30 Uhr befuhr ein 23jähriger Mann aus Bad Neuenahr die Sonnenberger Straße in Richtung Danziger Straße und wollte in Höhe der Gustav-Mahler-Straße einen vor ihm fahrenden BMW überholen. Beim Einscheren kam es zur Kollision mit dem Überholten, einem 18jährigen Mann aus Wiesbaden. Die Fahrzeuge prallten voneinander ab und beschädigten sechs weitere, am Straßenrand geparkte Autos. Die unfallverursachenden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 35000 Euro. Während der Unfallaufnahme war eine Fahrspur bis 01.00 Uhr blockiert.

Körperverletzung in Diskothek Ort: Mainz-Kastel, Peter-Sander-Straße Zeit: Sonntag, 02.02.20, 04.00 Uhr

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Sonntagmorgen gegen 04.00 Uhr in einer Diskothek in Mainz-Kastel. Aus noch ungeklärter Ursache schlugen sich drei Männer im Bereich der Tanzfläche, dabei erlitt eine Person einen Kieferbruch. Zwei Personen wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert. Gegen alle Beteiligten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Wohnungseinbruch Ort: Wiesbaden, Otto-Wels-Straße Zeit: Samstag, 01.02.20, 17.00 - 23.20 Uhr

Am Samstagabend wurde zwischen 17.00 und 23.20 Uhr in der Otto-Wels-Straße die Terrassentür einer Wohnung aufgehebelt. Die Einbrecher durchsuchten die Räume und fanden einen kleinen Tresor, den sie gewaltsam öffneten. Sie erbeuteten Schmuck und einen geringen Bargeldbetrag.

PKW gestohlen Ort: Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße Zeit: Sonntag, 00.00 - 06.00 Uhr

Am frühen Sonntag zwischen 00.00 und 06.00 Uhr wurden zwei Fahrzeuge einer Familie in der Erich-Ollenhauer-Straße durch einen unbekannten Täter angegangen. Zunächst wurde ein VW Golf geöffnet und beim Durchwühlen im Handschuhfach der Schlüssel für den dahinter geparkten Zweitwagen aufgefunden. Der silberne VW Fox mit dem Kennzeichen WI-BW 188 wurde entwendet und ist zur Fahndung ausgeschrieben.

Gefertigt: A. Klein, PHK und KvD

