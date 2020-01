Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Fünf Autos und Haustür beschädigt - Täter festgenommen.

Wiesbaden (ots)

Wbn., Rauenthaler Straße / Klarenthaler Straße / Scharnhorststraße, 26.01.2020, 05:50-06:15 Uhr

Am Samstagmorgen zog ein betrunkener Randalierer vom Rheingauviertel über die Klarenthaler Straße in das obere Westend und trat hierbei gegen Haustüren, Mülltonnen und geparkte Fahrzeuge. Der Mann wurde festgenommen.

Um 05:53 Uhr ging bei der Polizei der erste Notruf ein. Ein Mann streite sich in der Rauenthaler Straße mit einer Frau und trete gegen Haustüren. Der Mann ging dann alleine weiter über die Dotzheimer Straße, die Klarenthaler Straße und die Scharhorststraße bis in die Blücherstraße, wo er schließlich durch eine Streife festgenommen wurde. Auf seinem Weg hinterließ der 24-jährige Wiesbadener ein Loch in einer Haustür, mehrere umgetretene Mülltonnen und wenigstens fünf beschädigte Pkw, an denen er die Außenspiegel abgetreten hatte. Der Gesamtschaden liegt bei über 1.000 Euro. Der Mann durfte seinen Rausch anschließend bei der Polizei ausschlafen. Geschädigte werden gebeten sich beim 3. Polizeirevier zu melden.

Pick, PHK & KvD

