Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Pressemeldung der PD Wiesbaden vom 25.09.2019 Unfall durch Rettungswagen mit Sondersignalen

Wiesbaden (ots)

Ort: Wiesbaden, Dotzheimer Straße / Carl-von-Linde-Straße Zeit: Mittwoch, 25. September 2019, 12.43 Uhr

Während eines Krankentransportes ist in Wiesbaden am Mittwochmittag gegen 12.43 Uhr ein Rettungswagen mit Sondersignalen in der Kreuzung Dotzheimer Straße / Carl-von-Linde-Straße verunglückt. Auf der Fahrt mit einer Patientin ins Krankenhaus befuhr der 31jährige Fahrer des Rettungswagens mit Blaulicht und Martinshorn die Dotzheimer Straße, aus Richtung Daimler Straße kommend, in Richtung Ludwig-Erhard-Straße. Beim Einfahren in die Kreuzung zur Carl-von-Linde-Straße bei Rotlicht übersah er den mit drei Personen besetzten silbernen Ford Focus, der die Carl-von-Linde-Straße aus Richtung Hollerbornstraße in Richtung Holzstraße befuhr. Der Rettungswagen traf den Ford mittig, wodurch dieser schleuderte und an der Ecke Holzstraße/Ludwig-Erhard-Straße zum Stehen kam. Im Rettungswagen wurden der Fahrer und sein 46jähriger Beifahrer, im Ford der 19jährige Fahrer und ein 16jähriger Beifahrer verletzt und zur ambulanten Behandlung in Wiesbadener Krankenhäuser verbracht. Eine 18jährige Beifahrerin aus dem Ford Focus konnte nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden. Es entstand ein Sachschaden von 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Gefertigt: A. Klein, PHK und KvD

