Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen

Wiesbaden (ots)

Am Freitag, 21.06.2019, gegen 16:00 Uhr, ereignete sich in der Friedenstraße in Wiesbaden ein Verkehrsunfall, bei dem 3 Personen verletzt und 4 Fahrzeuge beschädigt wurden.

Ein 69jähriger Wiesbadener befuhr zusammen mit seiner 66jährigen Ehefrau die Friedenstraße in Richtung Südfriedhof. In Höhe der Hausnr. 69 wollte er zwei vor ihm fahrenden Pkw ( ein Audi und ein Suzuki) überholen. Hierbei streifte er den ersten Pkw (Audi) am Außenspiegel und stieß dann, in Folge des daraus resultierenden Kontrollverlustes über sein Fahrzeug, gegen den zweiten vor ihm fahrenden Pkw (Suzuki). Dieser wurde gegen einen geparkten Pkw geschoben. Bei dem Unfall wurden die beiden Insassen des unfallverursachenden Fahrzeuges, sowie die 68jährige Fahrerin des Suzuki verletzt und mussten mit dem Rettungswagen in zwei Wiesbadener Krankenhäuser verbracht und stationär aufgenommen wurden. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro.-

Veitinger, PHK -KvD-

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Wiesbaden

Kommissar vom Dienst



Telefon: (0611) 345-2132

E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell