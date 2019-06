Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Gemeinsames sicheres Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 19.06.2019, 19:30 Uhr bis Donnerstag, 20.06.2019, 04:15 Uhr, führten zivile und uniformierte Kräfte der Polizeidirektion Wiesbaden Kontrollen in der Wiesbadener Innenstadt und in der Waffenverbotszone durch.

Insgesamt wurden 33 Personen kontrolliert. Erfreulich war, dass keine Verstöße gegen die Waffenverbotszone festgestellt wurden. Es wurden lediglich zwei Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die aufgefundenen Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

Weitere strafrechtliche Sachverhalte konnten bei sehr warmen Temperaturen und ruhigem Verlauf der Nacht nicht festgestellt werden.

Veitinger, PHK - KvD -

