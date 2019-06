Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Verkehrsunfall mit sieben beschädigten Fahrzeugen

Wiesbaden (ots)

Am Samstagabend befuhr gegen 21:30 h ein 32-jähriger US-Amerikaner mit seinem Ford die Wiesbadener Nicolaistraße aus Richtung Verdistraße kommend. Hier prallte er mit seinem Ford gegen rechts am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge und schob diese zum Teil gegeneinander. Dadurch wurden fünf PKWs teilweise massiv beschädigt. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Unfallverursacher weiterhin mit seinem Fahrzeug und stieß mit seinem Heck gegen einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten PKW. Hier kam das Fahrzeug zum Stehen. Bei den diversen Kollisionen wurde der 32-jährige schwer verletzt und stationär in einem Wiesbadener Krankenhaus aufgenommen. Durch die Wiesbadener Staatsanwaltschaft wurde die Hinzuziehung eines Gutachters und, da der Mann eindeutige Anzeichen von Alkoholkonsum zeigte, eine Blutentnahme angeordnet. Durch die hinzugezogene Militärpolizei wurde zudem der Führerschein des US-Bürgers einbehalten. Außerdem wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft das Fahrzeug des Unfallverursachers sichergestellt. An den insgesamt sieben beschädigten Fahrzeugen entstanden Sachschäden von über 50.000 Euro.

