Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: "Gemeinsam sicheres Wiesbaden"- Kontrollen innerhalb der Waffenverbotszone

Wiesbaden (ots)

In der Nacht von Freitag, 20:00 Uhr, auf Samstag, 04:30 Uhr, führten Kräfte der Stadtpolizei, der Polizeidirektion Wiesbaden sowie der Hessischen Bereitschaftspolizei gemeinsame Kontrollen in der Wiesbadener Innenstadt durch. Hierbei sollte unter anderem die Einhaltung der seit dem 01.Januar 2019 geltenden Waffenverbotszone überprüft werden. Im Rahmen des von Stadt und Polizei gemeinsam initiierten und umgesetzten Programms "Gemeinsam sicheres Wiesbaden" finden diese Kontrollen regelmäßig statt. In der betreffenden Nacht waren die Einsatzkräfte sowohl uniformiert als auch in zivil unterwegs. Insgesamt wurden 48 Personen einer Kontrolle unterzogen. Dabei konnten keine Waffen, gesetzlich verbotenen Gegenstände oder andere gefährliche Gegenstände, deren Mitführen in der Waffenverbotszone untersagt ist, festgestellt werden. Somit lag auch kein Verstoß gegen die seit dem 01.Januar geltende Verbotszone vor. Ein überaus erfreuliches Ergebnis, wie der Einsatzleiter zu berichten wusste. Kein Messer bedeutet auch keine Gefahr, dass ein solches bei einer Auseinandersetzung eingesetzt wird und möglicherweise schwere Verletzungen verursacht werden. Es wurden durch die Einsatzkräfte 48 Personen kontrolliert, lediglich in einem Falle musste eine Strafanzeige wegen einem Verstoß gegen die Passpflicht gefertigt werden. Der Einsatzleiter berichtete weiter von sehr motivierten Einsatzkräften aller beteiligten Organisationen, die hochgradig professionell zusammenarbeiteten. Stadt und Polizei werden auch zukünftig bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent, sowie für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

gefertigt: H. Schüdde, PHK KvD PD Wiesbaden

