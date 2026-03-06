Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallflucht in Elberfeld - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Nachdem es gestern (05.03.2026, 16:15 Uhr) zu einer Unfallflucht kam, sucht das Verkehrskommissariat nach Zeugen. Ein 14-Jähriger fuhr mit seinem Elektroroller auf der Straße Birkenhöhe, als es zu einem Zusammenstoß mit einem Linienbus kam, der sich ihm von hinten näherte. Dabei erlitt der Jugendliche eine Verletzung am Fuß. Der Busfahrer setzte seine Fahrt zur nächsten Haltestelle fort. Dort sprach der Junge ihn nach ersten Erkenntnissen an. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, entfernte sich der Fahrer mit seinem Bus von der Örtlichkeit. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

