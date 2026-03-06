PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallflucht in Elberfeld - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Nachdem es gestern (05.03.2026, 16:15 Uhr) zu einer Unfallflucht kam,
sucht das Verkehrskommissariat nach Zeugen.

Ein 14-Jähriger fuhr mit seinem Elektroroller auf der Straße 
Birkenhöhe, als es zu einem Zusammenstoß mit einem Linienbus kam, der
sich ihm von hinten näherte.
Dabei erlitt der Jugendliche eine Verletzung am Fuß. Der Busfahrer 
setzte seine Fahrt zur nächsten Haltestelle fort. Dort sprach der 
Junge ihn nach ersten Erkenntnissen an. Ohne eine Schadensregulierung
zu ermöglichen, entfernte sich der Fahrer mit seinem Bus von der 
Örtlichkeit.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

