POL-W: W - Fahrradunfall in Elberfeld

Wuppertal (ots) - Am 15.06.2022, kam es gegen 01:00 Uhr, zu einer Schlägerei in Solingen-Mitte. Ein 45-Jähriger war zu Fuß im Bereich der Schützenstraße Ecke Bismarckstraße unterwegs. Dort sprach ihn ein Mann aus einer größeren Gruppe provozierend an. In der Folge erhielt der 45-Jährige mehrere Schläge und Tritte und ging zu Boden. Nachdem sie von ihrem Opfer abließen entfernten sich die Schläger in unbekannte ...

