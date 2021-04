Polizei Wuppertal

POL-W: W Banner am Schwebebahngerüst - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Unbekannte Täter befestigten in der vergangenen Nacht (20./21.04.2021) zwei Banner am Schwebebahngerüst im Bereich Alter Markt in Wuppertal-Barmen.

Die mit der Aufschrift "ALTERNATIVLOS!" und "REGIERUNG RAUS" versehenen Banner wurden in den Morgenstunden (gegen 07:00 Uhr) von einer Zeugin entdeckt und gemeldet. Die Polizei hat die etwa 1 mal 9 Meter großen Banner sichergestellt und die Ermittlungen nach den Urhebern wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr aufgenommen. Schaden ist durch das Aufhängen nicht entstanden, eine etwaige Gefährdung der regelmäßig stattfindenden Betriebsfahrten der Schwebebahn kann nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht ausgeschlossen werden.

Der Staatsschutz sucht Zeugen des Vorfalles. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (weit)

