Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Fahrradfahrer durch Auto auf der Friedensstraße verletzt

Wuppertal (ots)

Solingen - Am 06.04.2020, gegen halb elf am Morgen, kam es auf der Friedensstraße zu einem Unfall zwischen einem Fahrrad und einem Auto. Ein 83-jähriger Solinger fuhr mit seinem Fahrrad die Friedensstraße in Richtung Norden, als er auf Höhe der Straße An den Eichen von dem Opel Frontera eines Mannes (86) aus Solingen erfasst wurde. Dieser wollte in die Straße An den Eichen einbiegen. Das Unfallopfer, das zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Helm trug, zog sich schwere Verletzungen zu, die stationär im Krankenhaus behandelt wurden. Der Sachschaden liegt bei circa 500 Euro. (jb)

