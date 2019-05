Polizei Wuppertal

POL-W: W Autofahrerin biegt ab-Fußgängerin und ihre zwei Kinder verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern (15.05.2019), gegen 16:10 Uhr, kam es auf der Kronprinzenstraße in Solingen zu einem Unfall, bei dem sich eine Mutter und ihre beiden Kinder verletzten. Eine 35-Jährige bog mit ihrem Chevrolet von der Blumenstraße nach links auf die Kronprin-zenstraße ab. Dabei stieß sie mit einer 38-jährigen Frau zusammen, die einen Kinderwagen vor sich her schob. In und an dem Kinderwagen befanden sich ihre beiden Kinder im Alter von elf Monaten und vier Jahren. Alle Drei verletzten sich schwer. Sie mussten vom Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sach-schaden in Höhe von circa 3000 Euro. (sw)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell