Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Einbrüche vom Wochenende

Wuppertal (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes nahm die Polizei elf Einbrüche im Bergi-schen Städtedreieck auf. In Wuppertal brachen Täter eine Gaststätte an der Rathausstraße in den frühen Morgenstunden des 29.03.2019, auf. Sie stahlen Bargeld. An der Rübenstraße kam es am 29.03.2019 zu einem Einbruch in eine Wohnung. Auch hier kam Bargeld weg. Gleich zwei Wohnungen wurden an der Lange Straße zum Ziel von Einbrechern. Nachdem sie bei einer Tür scheiterten, gelang es ihnen, die Tür zu einer weiteren Wohnung ge-waltsam zu öffnen. Zur Beute liegen noch keine Angaben vor. Im Werth gelangten Diebe in ein Geschäft und stahlen drei Handy-Dummies, zwischen dem 29.03.2019 und dem 30.03.2019. An der Heckinghauser Straße öffneten Straftäter eine Wohnung am Morgen des 31.03.2019 und nahmen elektronische Gegenstände und eine Brille weg. In Remscheid brachen Täter die Räume einer Firma an der Klausener Straße auf. Zwi-schen dem 28.03.2019 und dem 29.03.2019, stahlen sie mehrere Schlüssel. An der Hans-Potyka-Straße gelangten Unbekannte zwischen dem 28.03.2019 und dem 29.03.2019, in Geschäftsräume. Dort stahlen sie Bargeld. An der Hastener Straße kam es zwischen dem 29.03.2019 und dem 30.03.2019 zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung. In Solingen brachen Straftäter zwei Wohnungen in einem Haus an der Wilhelmshöhe am 30.03.2019, um 22:05 Uhr auf. Als ein Wohnungsinhaber nach Hause kam, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Gestohlen wurde nichts. An der Bimericher Straße wurden beide Wohnungen eines Zweifamilienhauses am Abend des 30.03.2019 auf-gebrochen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

