Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG- Acht Einbrüche in Solingen und Wuppertal

Wuppertal (ots)

Im Verlauf des gestrigen Tages nahm die Polizei in Wuppertal und Solingen mehrere Einbrüche in Wohnungen und auch in Büro- und Geschäftsräume auf. Wuppertal: In ein Einfamilienhaus an der Steinhauser Bergstraße versuchten Unbekannte gestern, gegen 19:40 Uhr einzubrechen. Vermutlich durch die Alarmanlage gestört, flüchteten sie unerkannt. Ebenfalls gestern Abend gelangten Einbrecher in ein Geschäftsgebäude auf der Bundesallee in Wuppertal. Sie brachen im Inneren mehrere Türen und Schränke auf. Auch in diesem Fall lösten die Täter eine Alarmanlage aus und konnten vor Eintreffen der Polizei flüchten. Im Zeitraum zwischen dem 20.03.2019, 21:30 Uhr und 21.03.2019, 05:00 Uhr, hebelten Straftäter die Eingangstür eines Büros an der Ohligsmühle auf. Sie überwanden durch Aufhebeln eine Zwischentür und durchsuchten diverse Büros. Zur Tatbeute liegen noch keine Erkenntnisse vor. An der Schleswiger Straße stiegen Einbrecher im Verlauf der vergangenen zwei Tage in ein Geschäft ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Einen vorgefundenen Tresor öffneten sie gewaltsam und stahlen zwei Fahrzeugschlüssel. In ein Geschäft am Rauental drangen Unbekannte zwischen dem 20.03.2019 und dem 21.03.2019 ein. Nach dem Aufbrechen des Fensters, entwendeten sie Autozubehör und Gegenstände des täglichen Bedarfs. Bei einem Einbruchsversuch blieb es bei einem Büro an der Straße Hofkamp. Sie scheiterten an der Zugangstür und flohen in unbekannte Richtung. Zwischen dem 20.03.2019, 18:30 Uhr und 21.03.2019, 08:00 Uhr, schlugen Diebe die Schaufensterscheibe eines Geschäftes an der "Schöne Gasse" ein. Aus der Auslage entwendeten sie diverse Waren und flüchteten. Solingen: Aus einer Wohnung an der Straße "Hegelring", nahmen unbekannte Einbrecher gestern Unterhaltungselektronik mit, nachdem sie die Wohnungstür auf noch unbekannte Weise geöffnet hatten. Zeugen der Taten werden gebeten sich unter der Rufnummer 0202/284-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (weit)

