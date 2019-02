Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG-Kioskeinbrecher festgenommen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Wochenende (22.02.2019-24.02.2019) musste die Polizei im Bergischen Städtedreieck 13 Einbrüche aufnehmen.

Wuppertal: In der Nacht zu Sonntag (23.02.2019) alarmierte ein Anwohner die Polizei, als er beobachtete wie ein Einbrecher gegen 01:44 Uhr auf der Albrechtstraße die Scheibe zu einem Kiosk einschlug und in den Verkaufsraum kletterte. Bei Eintreffen der Beamten versuchte der Täter ohne Erfolg zu fliehen. Die Polizisten nahmen ihn vorläufig fest. Bei der Durchsuchung seiner Sachen, fanden die Beamten Diebesgut aus einem vorhergegangenen Einbruch (Freitag, 22.02.2019) in einen Kiosk an der Paradestraße. Dort entwendete der 25-Jährige Modeschmuck und Bargeld. Gegen den 25-Jährigen lag ein Haftbefehl vor, sodass der polizeibekannte Einbrecher in das Polizeigewahrsam gebracht wurde. An der Sonnabendstraße brachen Unbekannte die Balkontür zu einer Wohnung auf und durchsuchten die Wohnräume ohne Erfolg nach Beute. Aus einem Frisörgeschäft an der Auer Schulstraße nahmen Einbrecher Bargeld aus einem Schrank an sich. Einbrecher traten die Eingangstür zu einer Wohnung an der Allensteiner Straße auf und durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Ohne Beute verließen sie den Tatort. Am Brögel drangen unbekannte Täter in einen Bürokomplex ein und entwendeten Dokumente, ein Laptop und USB-Sticks. Diebe verschafften sich gewaltsam Zutritt zu Büroräumen an der Hauffstraße und suchten nach Wertgegenständen. Die Ermittlungen zur Beute dauern noch an. Bei einem Einbruchsversuch blieb es bei einem Schnellrestaurant an der Friedrich-Ebert-Straße.

Remscheid: Aus einem Restaurant am Markt erbeutete Einbrecher Bargeld aus der Kasse und ein Kellnerportemonnaie.

Solingen: Am Lindgesfeld in Solingen brachen Unbekannte in ein Firmengebäude ein und stahlen Bargeld aus Getränkeautomaten. Bei einer angrenzenden Wohnung blieb es bei einem Einbruchsversuch. Diebe hebelten Fenster zu zwei Firmenbüros am Dycker Feld auf und suchten ohne Erfolg nach Wertgegenständen.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den genannten Einbrüchen geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 0202-284-0 zu melden. (hm)

