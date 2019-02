Polizei Wuppertal

POL-W: W Kind in Wuppertal beraubt-Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Heute (22.02.2019), gegen 07.45 Uhr, kam es in der Dorotheenstraße in Wuppertal-Elberfeld zu einem Raub auf ein Kind. Ein bislang unbekannter Täter näherte sich dem Jungen von hinten, rempelte ihn an und entriss ihm das Mobiltelefon. Dann flüchtete der Räuber in Richtung Hedwigstraße. Er ist circa 16-18 Jahre alt und etwa 187 cm groß. Er hatte dunkle, an den Seiten kurz rasierte Haare und trug einen hellblauen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose und weiße Sportschuhe. Dazu führte er eine weiße Tragetasche mit sich. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-0 in Verbindung zu setzen. (sw)

