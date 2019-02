Polizei Wuppertal

POL-W: Remscheid, Neuenkamper Straße/Metzer Straße, schwerer Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Fußgängerin

Wuppertal (ots)

Am heutigen Samstag, 23.02.2019, gegen 13:30 Uhr, überquerte eine 67jährige Frau an der Grünlicht zeigenden Fußgängerampel, die Fahrbahn der Neuenkamper Straße in Richtung Metzer Straße. Ein 54jähriger Radfahrer, welcher die Neuenkamper Straße in Richtung Lennep fuhr, übersah die Fußgängerin. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen. Beide Unfallbeteiligte wurden zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Für den Zeitraum von etwa 30 Minuten entstand während der Unfallaufnahme ein Rückstau in Richtung Lennep.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Leitstelle

Telefon: 0202 / 284 - 0



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell