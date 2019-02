Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG-Neun Einbrüche in Wuppertal und Solingen

Wuppertal (ots)

Während des letzten Wochenendes nahm die Polizei in Wuppertal und Solingen neun Einbrüche und Einbruchversuche auf. In Wuppertal brachen Unbekannte einen Kiosk an der Steinbeck zwischen dem 14.02.2019 und dem 15.02.2019 auf. Gestohlen wurden Tabakwaren, Spirituosen und Bargeld. An der Birkenhöhe kam es am Nachmittag des 15.02.2019, zu einem Einbruch in eine Wohnung. Der oder die Täter nahmen nichts mit. Lagerräume an der Friedrich-Engels-Allee wurden zwischen dem 15.02.2019 und dem 16.02.2019, zum Ziel von Einbrechern. Die Ermittlungen zur Beute dauern an. An der Briller Straße drangen Straftäter, am 16.02.2019, in einen Kiosk ein und stahlen Tabakwaren und Bargeld. An der Untere Lichtenplatzer Straße brachen Unbekannte in ein Büro in den frühen Morgenstunden des 16.02.2019 ein. Ob und welche Beute die Täter machten ist noch unbekannt. Bei einer Wohnung an der August-Mittelsten-Scheid-Straße blieb es zwischen dem 12.02.2019 und dem 17.02.2019, bei einem versuchten Einbruch. Ebenfalls bei einem Einbruchversuch blieb es bei einem Geschäft am Döppersberg, am frühen Morgen des 17.02.2019. In Solingen brachen Straftäter eine Wohnung an der Peter-Rasspe-Straße zwischen dem 15.02.2019 und dem 16.02.2019, auf. Zur Beute ist noch nichts bekannt. An der Siebengebirgsstraße blieb es bei einem versuchten Einbruch an einem Einfamilienhaus. Die Tat ereignete sich zwischen dem 15.02.2019 und dem 16.02.2019. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 022/284-1801 zum Thema Einbruchprävention beraten. (sw)

