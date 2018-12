POL-W: LKW-Unfall mit Fußgängerin-Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots) - Am vergangenen Samstag (29.11.2018), gegen 12.00 Uhr, kam es auf der Schützenstraße in Solingen zu einem Unfall, bei dem sich eine 28-Jährige Frau schwer verletzte (s. Pressemeldung vom 29.11.2018, "Lastwagen erfasst Fußgängerin und verletzt sie schwer"). Als ein 29-jähriger seine Zugmaschine an einer Grünlicht signalisierenden Ampel in Bewegung setzte kam es zum Zusammenstoß mit der jungen Frau. Sie zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Um den Unfallhergang rekonstruieren zu können, bittet die Polizei Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

