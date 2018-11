POL-W: RS/W - Einbrüche in Remscheid und Wuppertal

Wuppertal (ots) - In Remscheid verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Firmengelände an der Weststraße in der Zeit vom 24.11.2018, 14:00 Uhr bis 26.11.2018, 06:25 Uhr, und brachen in die Büroräume ein. Die Täter stahlen zwei Laptops und flüchteten unerkannt.

Einbrecher schlugen am Montag (26.11.2018) in der Zeit von 16:20 Uhr bis 18:20 Uhr, ein Fenster zu einem Einfamilienhaus am Wüsterfelder Weg in Wuppertal ein und suchten nach Wertgegenständen. Zum Diebesgut dauern die Ermittlungen an. Aus einer Wohnung an der Eichenstraße erbeuteten unbekannte Täter am 26.11.2018, in der Zeit von 08:10 Uhr bis 18:55 Uhr, Bargeld und entfernten sich unerkannt. An der Berliner Straße gelangten Diebe auf unbekannte Weise in ein Autohaus und entwendeten eine Digitalkamera sowie Autoschlüssel in der Zeit vom 24.11.2018, 13:10 Uhr bis 26.11.2018, 06:57 Uhr. Aus Vereinsräumen an der Horather Schanze erbeuteten Einbrecher Bargeld aus einer Geldkassette. Die Unbekannten schlugen am Montag (26.11.2018) in der Zeit von 00:30 Uhr bis 09:30 Uhr, eine Fensterscheibe ein um in das Objekt zu gelangen.

Bei einem Einbruchsversuch blieb es an einer Wohnung am Stauffenbergweg.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0202/284-0 entgegen. Informationen zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Rufnummer 0202/284-1801. (hm)

