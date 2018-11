POL-W: W- Unbekannte beschädigen mehrere geparkten Fahrzeuge

Wuppertal (ots) -

Im Bereich Straßburger Straße/Am Engelnberg, traten in der vergangenen Nacht (27.11.2018, 00:15 Uhr) zwei unbekannte Täter die Außenspiegel mehrere geparkter Autos ab. Ein Zeuge wurde durch laute Geräusche auf die Täter aufmerksam, als diese gerade auf der Straßburger Straße gegen Außenspiegel traten. Er nahm die Verfolgung auf, verlor die Männer aber kurz darauf aus den Augen. Die aufnehmenden Beamten konnten an mindestens achtzehn Fahrzeugen einen beschädigten Außenspiegel feststellen. Zudem fiel an einem der Autos eine defekte Windschutzscheibe auf. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Bei den Randalierern handelte es sich um zwei Männer mit einer Größe von circa 175 Zentimetern. Sie trugen dunkle Kleidung und eine Kapuze auf dem Kopf. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (weit)

