POL-W: W- Einbruchsmeldung für Wuppertal

Wuppertal (ots) - Seit gestern (11.09.2018) kam es im Stadtgebiet Wuppertal zu zwei Einbrüchen. Aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Schützenstraße erbeutete ein Einbrecher am 12.09.2018, gegen 00:20 Uhr, einen Laptop und einen Wasserkasten. Trotz kurzer Verfolgung durch den Sohn des Wohnungsinhabers, konnte dieser unerkannt flüchten. Auf unbekannte Weise drangen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (10.09.18, 21:15 Uhr bis 11.09.18, 09:30 Uhr) in ein Gemeindehaus an der Meckelstraße ein. Sie brachen gewaltsam mehrere Zwischentüren auf und entkamen mit einem Laptop und Bargeld.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202 / 284 - 0 entgegen.

Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202 / 0284 - 1801 zum Thema Einbruchprävention beraten. (weit)

