POL-W: SG-Schwer verletzter Pedelec-Fahrer in Solingen

Wuppertal (ots) - Heute (02.05.2018), gegen 08.00 Uhr, kam es auf der Alleestraße in Solingen zu einem Unfall, bei dem sich der Fahrer eines Pedelecs schwer verletzte. Ein 58-Jähriger bog mit seinem Seat von der Alleestraße in die Nibelungenstraße ab. Dadurch musste ein entgegenkommender Pedelec-Fahrer stark bremsen und er kam zu Fall. Er zog sich schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Da es zu keinem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam, entstand nur geringer Sachschaden am Zweirad. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr geregelt werden. (sw)

