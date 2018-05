POL-W: W-Unfall mit Verletztem und hohem Sachschaden in Wuppertal

Wuppertal (ots) - Heute (02.05.2018), gegen 09.20 Uhr, kam es in Wuppertal auf der Briller Straße zu einem Unfall mit einem Verletzten und hohem Sachschaden. Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem Toyota die Briller Straße bergab und wollte nach links in die Wülfrather Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW eines 70-Jährigen. Der VW-Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Briller Straße für der Verkehr teilweise gesperrt werden. (sw)

