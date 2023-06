Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Gefahrguteinsatz auf der Beisenstraße und weitere Einsätze für die Feuerwehr

Gladbeck (ots)

Die Feuerwehr Gladbeck wurde heute Mittag um kurz nach 12 Uhr von der Kreisleitstelle Recklinghausen alarmiert. Ein LKW-Fahrer, der mit einem Sattelschlepper die Beisenstraße befuhr, hatte auf der Ladefläche seines Fahrzeugs einen Gefahrstoffaustritt bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Der LKW war unter anderem mit mehreren Fässern eines brennbaren und ätzenden Stoffes beladen. Aus unbekannter Ursache kam es an einem der Fässer zu einer Leckage. Der Bereich um den LKW wurde abgesperrt. Glücklicherweise war hierdurch der Verkehr auf der Beisenstraße nicht betroffen. Das undichte Fass konnte auf der Ladefläche identifiziert werden. Es wurde mit Unterstützung, durch die aus dem Chemiepark Marl hinzugezogenen Spezialkräfte der Werkfeuerwehr Evonik sowie einem Gabelstapler einer benachbarten Firma, entladen und mit Hilfe eines speziellen Transportbehälters gesichert. Diese Maßnahme wurde durch umfangreiche Sicherungsmaßnahmen wie z.B. ständigen Messungen und der Sicherstellung des Brandschutzes begleitet und musste von den Einsatzkräften in speziellen Schutzanzügen durchgeführt werden. Es waren ca. 30 Einsatzkräfte über 5 Stunden im Einsatz. Während des laufenden Einsatzes auf der Beisenstraße wurde die Feuerwehr Gladbeck noch zu vier weiteren Einsätzen gerufen. Dies führte zwischenzeitlich dazu, dass alle verfügbaren Kräfte der Feuerwehr Gladbeck im Einsatz waren. So wurde um 12:35 Uhr im Bereich der Helmutstraße eine Ölspur gemeldet. Die freiwilligen Löschzüge Mitte und Brauck mussten hier auf über 100 m Öl von der Fahrbahn entfernen. Der nächste Einsatz ereignete sich bereits um 12:54 Uhr. Auf der Uhlandstraße meldete eine automatische Brandmeldeanlage ein Feuer. Diesen Einsatz übernahmen nahmen hauptsächlich die Kräfte der freiwilligen Löschzüge Rentfort und Zweckel. Die Meldung stelle sich allerdings schnell als Fehlalarm heraus. Schon um 14:32 Uhr wurde die Feuerwehr erneut gerufen, da eine hilfebedürftige Person nicht mehr in der Lage war die Wohnungstür zu öffnen. Beim vorerst letzten Einsatz um 15:56 Uhr musste auf der "Lange Straße" noch ein kleiner Vegetationsbrand bekämpft werden.

