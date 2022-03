PP-ELT: Schubverband fuhr sich in Ludwigshafen fest

Weißenthurm (ots) - Am 17.02.2022 gegen 20:00 Uhr fuhr sich ein in der Talfahrt befindliches Tankschiff in Höhe des Weißenthurmer Werths fest. Bei dem mit 1355 Tonnen Salpetersäure beladenen Schiff kam es zu keinem Wassereinbruch oder Produktaustritt. Auch wurde kein Besatzungsmitglied verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Am morgigen Tag soll die Bergung des Havaristen bei Tageslicht erfolgen. ...

