PP-ELT: Schwimmer im Rhein lösen Rettungseinsatz aus

Am Sonntag, den 12.07.2020, gegen 21:20 Uhr, lösten Schwimmer im Rhein bei Nierstein einen Rettungseinsatz aus.

Laut Angaben von Zeugen würden zwei Personen in der Fahrrinne des Rheines schwimmen.

Eine groß angelegte Suchaktion durch die örtlichen Feuerwehren, Rettungskräfte der DLRG, ein Polizeihubschrauber und Kräfte der Wasserschutzpolizei wurde abgebrochen, nachdem bekannt geworden war, dass die Schwimmer den Rhein bereits wieder verlassen hatten.

Die beiden Schwimmer konnten vor Ort nicht mehr angetroffen werden.

In diesem Zusammenhang möchte die Wasserschutzpolizei nochmals auf die Gefahren und Verhaltenshinweise beim Schwimmen in Flüssen hinweisen. Informationen hierüber finden Sie in mehreren Sprachen auf der Internetseite der Polizei unter folgendem Link: https://s.rlp.de/5xIRX

