POL-PPKO: Polizeieinsatz an der BBS Wirtschaft in Koblenz

Koblenz (ots)

Aktuell sind die Einsatzkräfte der Polizei Koblenz an der Berufsbildenden Schule Wirtschaft in der Cusanusstraße in Koblenz im Einsatz. Dort hatte es eine Alarmauslösung in einem Klassenzimmer gegeben. Es handelt sich nach derzeitigem Kenntnisstand um einen Fehlalarm. Dennoch wird das Gebäude gerade überprüft.

Wir bitten von Nachfragen abzusehen, es wird nachberichtet.

