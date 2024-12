POL-PPKO: Presseerstmeldung zu Aufzug "Aktuelle Vorkommnisse in Syrien"

Koblenz (ots) - Am gestrigen Mittwoch, den 04.12.2024, gegen 14:45 Uhr, wurde der Polizei Koblenz eine Schlägerei vor dem Forum gemeldet. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte den Geschädigten antreffen, der im Gesichtsbereich verletzt wurde. Dieser gab an, dass er in einen Bus eingestiegen sei und dabei leicht mit dem Beschuldigten zusammenstieß. Dieser habe daraufhin den Geschädigten geschubst und mit der Faust ins ...

