Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Pressefolgemeldung der KI Betzdorf zum Brand in Wissen am 26.06.2024

Wissen (ots)

Am heutigen Mittwoch, den 26. Juni, gegen 12:30 Uhr, stellte eine Streife der PW Wissen starke Rauchentwicklung in Nähe des Bahnhofes Wissen fest. Zeitgleich gingen erste Notrufe bei der ILS in Montabaur ein. In der Häuserzeile brannte die Dachgeschoßwohnung eines 4-stöckigen Gebäudes völlig aus. Das Haus ist unbewohnbar. Ein Bewohner erlitt Brandverletzungen an Füßen und Händen sowie eine Rauchgasintoxikation. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Nach erster Beurteilung besteht keine Lebensgefahr. Zwei weitere der insgesamt sechs gemeldeten Hausbewohner wurden von Kräften der FFW und Polizei aus dem Haus evakuiert, davon eine Frau schlafend aus der direkt unter dem Brand liegenden Wohnung. Der Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Es waren etliche Feuerwehren aus dem gesamte Kreisgebiet im Einsatz eingebunden.

