POL-PPKO: Verkehrsunfall in der Innenstadt von Koblenz - Zeugen gesucht

Koblenz (ots)

Am Samstag, 28.10.23 kam gegen 09.24 Uhr in Koblenz im Bereich der Kreuzung Friedrich-Ebert-Ring und Hohenzollernstraße zur Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Ein Pkw befuhr den Friedrich-Ebert-Ring aus Richtung Ehrenbreitstein kommend in Richtung B9 und bog an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Ring und Viktoriastraße nach links in Richtung Hohenzollernstraße ab. Beim Überqueren des Friedrich-Ebert-Rings, der in Richtung Ehrenbreitstein führt, kam zur Kollision mit einem Pkw, der sich aus Richtung Europabrücke genähert hatte. Bei den jeweiligen Fahrzeugführern, die unverletzt blieben, kam es zu Unstimmigkeiten, für wen die jeweilige Lichtzeichenanlage "grün" angezeigt hatte.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Koblenz unter der Rufnummer 0261-92156-300 in Verbindung zu setzen.

