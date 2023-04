Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Zeugenaufruf nach erfolgter Beleidigung am Busbahnhof am 18.04.2023

Koblenz (ots)

Die Polizei Koblenz bittet um Zeugenhinweise nach einer massiven Beleidigung am letzten Dienstag, dem 18.04.2023, zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr. Tatort war der Busbahnhof am Löhr-Center Koblenz. Den Inhalt der Beleidigungen des Täters zum Nachteil der Busfahrerin möchten wir in dieser Pressemeldung nicht wiedergeben, der Begriff A...loch war jedoch einer der harmlosesten. Wer hat die Beleidigungen gehört? Hinweise bitte an die Polizei unter 0261/103-2510

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell