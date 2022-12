POL-PPKO: Infoveranstaltung der Kriminalpolizei Montabaur am 14.12.2022

Koblenz (ots) - Am gestrigen Abend kam es in einem Schnellrestaurant in der Koblenzer Schloßstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Jugendlichen. Auf dem dortigen WC wurde ein 16-Jähriger von einem 15-Jährigen nach Tabak gefragt. Als er nicht die gewünschte Antwort bekam, wollte der jüngere Mann selbst nachschauen: er griff in die Taschen seines Gegenübers, welcher plötzlich ein Pfefferspray ...

mehr